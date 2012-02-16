Янукович открыл учебно-оздоровительный комплекс "Эрудит"

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович в селе Потоки (Кременчугский район, Полтавская область) открыл учебно-оздоровительный комплекс "Эрудит" Кременчугского педагогического училища имени Макаренко.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что ему приятно находиться в Полтавской области, в новом центре обучения детской элиты. «Это дом, который будет растить будущих ученых, инженеров и строителей нашего государства», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ вручил сертификат на оборудование для математического класса.

В свою очередь председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО сообщил Президенту, что учебно-оздоровительный комплекс создан по решению сессии областного совета путем реорганизации Потоковской специальной школы-интерната и передачи педучилищу целостного имущественного комплекса для проведения необходимой реконструкции.

Общая сметная стоимость робот составила 8 млн. грн. Строительство финансировалось из областного бюджета.

В состав комплекса входят учебный корпус, спальный корпус с 3-4-местными комнатами со всеми удобствами, столовая на 100 мест, спортивно-игровой городок с футбольным полем с искусственным покрытием, тренажерный комплекс и площадка для различных спортивных игр, пляж.

Как заявил губернатор, новый комплекс будет использоваться на протяжении всего года: летом как оздоровительный лагерь на 4 смены по 100 отдыхающих на льготных условиях (победители районных, областных и всеукраинских олимпиад, конкурсов Малой академии наук), а с сентября по май на базе учебно-оздоровительного комплекса комплектуются группы детей определенных возрастов и образовательных направлений, которые совмещают отдых и занятия по основам наук и по интересам с целью подготовки к олимпиадам и конкурсам.

На базе комплекса планируется проведение областных предметных олимпиад, областного этапа конкурса Малой академии наук и конкурса "Учитель года", фестивалей, олимпиад и других образовательных мероприятий для учащихся и учителей области.