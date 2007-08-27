Датские исследователи научились изменять группу крови

Ученые из университета Копенгагена объявили о разработке технологии изменения группы крови.

В частности, пишет Nature Biotechnology, с помощью вновь открытых энзимов можно делать из I, II, III групп крови четвертую, которую можно переливать пациентам с тремя первыми группами.

Как поясняют ученые, клетки крови пациентов с группами I (А) и II (В) содержат один из двух антигенов (гликопротеина или гликолипида). Носители группы крови III (АВ) имеют оба антигена А и В. У группы крови IV (0) олигосахарид гликопротеина укорочен на концевой остаток сахара (Н-антиген). При этом в организме вырабатываются антитела к чужеродным антигенам.

Датские же ученые выделили из бактерий Elizabethkingia meningosepticum и Bacterioides fragilis энзимы, которые «отсекают» концевой остаток сахара. Таким образом, первые три группы крови преобразуются в четвертую, которую не отторгает любой организм.

KM.RU