В Индии более 80 человек умерли от холеры

Жертвами вспышки холеры в штате Орисса на востоке Индии стали 84 человека, передает индийское радио.

Случаи заболевания зафиксированы в трех административных округах штата - Раягада, Корапут и Калаханди. Этот регион преимущественно населен представителями коренных народностей, которые живут в неблагоприятной санитарной обстановке.

Отсутствие чистой воды и антисанитария способствуют распространению заболевания. Восток Индии является одним из нескольких природных очагов возбудителя холеры в мире.

В настоящее время свыше 3,5 тысячи человек находятся в больницах с подозрением на холеру.

Больным прописывается солевой раствор и антибиотики, однако многие местные жители не доверяют современной медицине и предпочитают заниматься самолечением, сказал журналистам в воскресенье, 26 августа, секретарь министерства здравоохранения штата Орисса Чинмай Басу.

РИА Новости