Врачи просят помощи

Поддержки и понимания просят у государства врачи столичного Института онкологии. На его территории свыше шестнадцати лет не могут завершить строительство нового лечебного корпуса. Сдать его должны были еще в девяносто седьмом, но и сейчас строительные работы далеки от завершения.

Ежегодно в Украине онкозаболевания обнаруживают в свыше ста шестидесяти тысяч лиц. На учете находится 850 тысяч граждан.

Детское отделение Института онкологии. Здесь, как и в самом институте, лечат пациентов с самыми сложными случаями заболевания из всей Украины. Палаты заполнены полностью - лежит пятеро детей, вместе с ними еще кто-то из родственников. В целом - десять человек в небольшой комнате.

Родственники готовы терпеть любые бытовые неудобства, только бы дети получали надлежащую помощь. Однако, такие условия негативно влияют на эффективность лечения, уверяют врачи.

Организмы малышей истощены химиопрепаратами и беззащитны перед разными инфекциями. У большинства этих детей именно такие условия пребывания вызывают осложнения.

Условия не слишком удобны - ванная и туалет один на всех в коридоре. Теплой воды нет уже месяц - выходят из строя устаревшие коммуникации.

Ответственный за строительство лечебного корпуса Института онкологии Николай Захарченко проводит экскурсию по новому детскому отделению. Палаты рассчитанные на одного-двух пациентов.

Этот корпус должны были сдать еще десять лет назад, но из-за нехватки финансирования работы велись медленно, был период, когда строительство на четыре года вообще прекратили. Выделять деньги на сводку нового корпуса начали лишь в две тысячи четвертом. Но, как говорит директор института, Сергей Шалимов, достаточное финансирование появилось только в этом году. Он рассказывает, что теперь выделили 100 миллионов гривен, большинство из них институт уже вложил в строительство.

Кроме детского, там должны быть еще три отделения и 16 современных операционных.

В настоящее время в здании завершают отделочные работы, приобрели половину из необходимого оборудования.

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