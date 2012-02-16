Установлено три режима охранных зон для курорта Хмельник

Кабинет министров Украины установил три режима охранных зон для территории месторождения лечебных торфяных грязей и скважин минеральных радоновых вод курорта Хмельник в Винницкой области.

Как сообщает сайт Кабинета министров, согласно постановлению правительства №63 от 8 февраля «Об утверждении режима округа и зон санитарной охраны курорта Хмельник», на территории предусмотрены три режима - зона строгого режима, зона ограничений и зона наблюдения.

Зона строгого режима устанавливается для защиты территории месторождения лечебных торфяных грязей, скважин минеральных радоновых вод. На границе этой зоны месторождения через каждые 300 метров будут установлены стенды с информацией о соответствующем режиме. Санаторно-курортные учреждения будут ограждать пределы скважин минеральной радоновой воды металлической сеткой. Эксплуатация месторождений минеральных радоновых вод и лечебных торфяных грязей, систематическое наблюдение за химическим составом и физическими свойствами минеральных радоновых вод и лечебных торфяных грязей осуществляются согласно технологическим схемам рациональной эксплуатации таких месторождений, утвержденных в установленном законодательством порядке.

Режим зоны ограничений распространяется на территорию, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месту выхода на поверхность минеральных радоновых вод или к месторождению лечебных торфяных грязей. Также режим ограничений действует на территории, на которой размещены санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха, и на территории, предназначенной для их строительства согласно генплану города и градостроительной документации.

Согласно документу, проекты строительства (расширения) санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха на курорте Хмельник независимо от их подчинения должны разрабатываться в соответствии с заданием на проектирование, согласованным с Мининфраструктуры, Минздравом и Винницкой облгосадминистрацией.

Зона наблюдения распространяется на территорию формирования и использования гидроминеральных ресурсов, на лесные насаждения вокруг курорта, а также на территории, хозяйственное использование которых без соблюдения установленных для округа санитарной охраной правил может неблагоприятно влиять на месторождения, ландшафтно-климатические условия курорта, его природные и лечебные ресурсы.

При этом в рамках первой, второй и третьей зон запрещается осуществление определенных видов хозяйственной деятельности в соответствии с законом Украины "О курортах".

Винницкая ОГА должна в шестимесячный срок обеспечить проведение мероприятий по установлению режима округа и зон санитарной охраны курорта Хмельник.