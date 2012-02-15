Контроль качества сельхозпродукции должен быть более жестким

Контроль качества и безопасности сельхозпродукции должен быть более жестким.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом сообщил министр Николай ПРИСЯЖНЮК на заседании коллегии Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины 14 февраля.

По его словам, качество и безопасность сельскохозяйственной продукции, которая экспортируется за границу и реализуется на внутреннем рынке, требует жесткого контроля соответствующими службами, что возможно лишь при комплексном подходе к системе управления в регионах.

«Украинские продукты являются лицом государства на мировом рынке. Что касается внутреннего рынка, то отечественное продовольствие несет ответственность за здоровье украинского населения. Поэтому проведение надлежащего контроля за качеством и безопасностью выпускаемой продукции является приоритетной задачей для министерства и возможно только при децентрализации вертикали власти на местах, в том числе и управлений Госветфитослужбы», - отметил министр.

По его мнению, более детального рассмотрения требуют вопросы надлежащего финансирования отрасли и распределения средств, а также борьба с коррупцией и контрабандой.

«Сейчас важным вопросом является минимизация затрат на проведение идентификации животных и надлежащий контроль за тем, куда именно направляются выделенные средства. Если идентификационная бирка стоит 0,5 грн., то не может процедура идентификации стоить 50 грн. Другой пример: ежегодно на борьбу с бешенством государство выделяет около 50 млн. грн., и проблема с этим заболеванием до сих пор остается нерешенной. Поэтому и министерство, и Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины должны применять жесткие методы борьбы с незаконным использованием средств, чтобы защитить здоровье своих граждан », - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также министр подчеркнул важность борьбы с контрабандой и дал задание Госветфитослужбе усилить борьбу с нелегальным оборотом продукции для обеспечения безопасности продовольственного рынка страны.