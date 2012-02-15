В Украине ежегодно выявляют рак в примерно тысячи детей до 17 лет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, по данным на конец 2010 года на учете в онкологических диспансерах находилось 5 тысяч 510 детей (68,2 на 100 тысяч детского населения 0-17 лет). Специальное лечение по Украине на протяжении последних лет получило около 80% онкобольных детей.

Как отмечают в Минздраве, исследования, проведенные национальным реестром канцера, свидетельствуют, что по состоянию на конец 2010 года показатель 5-летнего выживания для всех форм злокачественных новообразований у детей составил около 55,5% (в странах Евросоюза и США этот показатель - 70%).

В ведомстве также проинформировали, что в 2011 году Минздрав закупил лекарственных средств и расходных материалов для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и проведения трансплантации костного мозга на общую сумму 59 млн. грн. (в частности «Охматдету» на сумму 22,7 млн. грн., 38% общей суммы, предусмотренной для лечения детей всей страны).

В государственном бюджете 2012 года на закупку лекарственных средств и расходных материалов для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и проведения трансплантации костного мозга предусмотрено 90 млн. грн., что на 50% больше, чем в 2011 году, отметили в Минздраве.