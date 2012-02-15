Богатырёва про первые шаги в должности министра

Министр здравоохранения – вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Раиса БОГАТЫРЁВА на этом посту будет выполнять задачи, которые поставят ей Президент и правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам перед началом заседания Кабинета министров.

На вопрос журналистов о первых шагах в должности министра здравоохранения, Р.БОГАТЫРЁВА ответила: «Первые шаги сейчас выясним. Скажут, какие задачи передо мной стоят. Я думаю, что мы с вами будем часто встречаться, чтобы иметь не просто диалог, но и совместную работу. Я рассчитываю на вашу поддержку, на ваше содействие».

Говоря о тех задачах, которые перед ней поставил Президент Украины, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что гуманитарный блок внутренней политики сосредоточивается на гуманитарных качествах человека, который возглавляет это направление.

«Поэтому для меня это знакомая сфера, продолжение того направления, которым я занималась до сегодняшнего дня. Это вопрос образования», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.