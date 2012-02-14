Президент назначил Богатыреву вице-премьером - министром здравоохранения
Богатырева была назначена секретарем СНБО в конце 2007 года... Подписан указ об увольнении Анищенко... Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства...
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Андрея КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, уволив его с должности первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины.
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
Перед этим Президент уволил Раису БОГАТЫРЁВУ с должности секретаря СНБО, и назначил ее вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения Украины.
Также В.ЯНУКОВИЧ подписал указ об увольнении Александра АНИЩЕНКО с должности министра здравоохранения Украины.
Справка УНИАН. Р.БОГАТЫРЁВА была назначена секретарем СНБО в конце 2007 года.
А.КЛЮЕВ занимал должность первого вице-премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года.
А.АНИЩЕНКО был назначен главой Минздрава 24 мая 2011 года.