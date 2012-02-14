C 27 января в больницах из-за мороза умерли 18 человек
15:19, 14 февраля 2012Страна
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Обратились около 5 тысяч
В Украине с 27 января по 14 февраля 2012 года в больницах от переохлаждения и обморожения умерли 18 человек.
Как сообщили УНИАН в Украинском научно-практическом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины, в этот период в лечебные заведения по поводу переохлаждения и обморожения, в целом, обратились 4987 человек, из них 3608 были госпитализированы.
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