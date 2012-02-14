C 27 января в больницах из-за мороза умерли 18 человек

В Украине с 27 января по 14 февраля 2012 года в больницах от переохлаждения и обморожения умерли 18 человек.

Как сообщили УНИАН в Украинском научно-практическом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины, в этот период в лечебные заведения по поводу переохлаждения и обморожения, в целом, обратились 4987 человек, из них 3608 были госпитализированы.