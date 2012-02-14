15 февраля в Карпатах и Прикарпатье местами 24° мороза

В среду, 15 февраля, в Украине будет сохраняться облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, будет идти небольшой снег, днем в Донецкой, Луганской областях и в Карпатах - сильный снег, а в северных, центральных и южных областях без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях, днем в Карпатах местами порывы 17-22 м/с, метели.

Температура ночью - 12-17° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами - 20-24°, днем - 6-11° мороза; в восточной части и Приазовье ночью - 5-10°, днем - 1-6° мороза; в Крыму ночью - 3-8° мороза (на Южном побережье – около 0°), днем - от 1° мороза до 4° тепла.

По Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем - 6-11° мороза.

По г. Киеву облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-15°, днем - 7-9° мороза.