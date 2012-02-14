„Доктор Пи” проходит экспертизу во львовской психбольнице

Андрея СЛЮСАРЧУКА, известного как „Доктор Пи”, перевели из львовского СИЗО, где он по решению суда содержится с ноября 2011 года, во львовскую областную клиническую психиатрическую больницу.

Об этом УНИАН сообщил сегодня пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав ДЕМКИВ.

Он отметил, что А.СЛЮСАРЧУК 2 февраля по решению суда был направлен в психиатрическую больницу для проведения судебно-медицинской психиатрической экспертизы.

„Такая экспертиза, как правило, длится 21 день. Однако, может длиться и месяц. Для этого у больницы есть специальное отделение, где на общих основаниях и находится на данный момент Андрей СЛЮСАРЧУК”, - сказал М.ДЕМКИВ.

Он также заметил, что отделение психиатрической больницы, в котором проводится экспертиза, охраняет милиция.

Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в частности и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст из любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисление с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.СЛЮСАРЧУКА львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

16 января 2012 года А.СЛЮСАРЧУКУ суд продлил срок содержания во Львовском СИЗО еще на два месяца – до 14 марта.