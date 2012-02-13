Сегодня нет оснований ожидать высокого весеннего половодья

На сегодняшний день нет оснований ожидать высокого весеннего половодья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай КУЛЬБИДА.

По его словам, сегодня в Украине снегозапасы составляют от 10 до 16 мм, что меньше нормы.

Вместе с тем, в реках, в частности, в Днепре, Десне и Припяти, уровень накопления снега и льда несколько превышает норму.

Однако, как отметил Н.КУЛЬБИДА, уровень весеннего половодья обусловливается целым комплексом факторов, и «на сегодняшний день нет оснований ожидать высокого весеннего половодья».