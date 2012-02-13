За убийство новорожденного женщину осудили к трем годам

В Херсонской области к трем годам лишения свободы осуждена женщина, убившая своего новорожденного сына.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в Херсонской области, преступление произошло в январе 2011 года в Скадовском районе.

Тогда в милицию позвонили из больницы и сообщили, что к ним доставили 22-летнюю женщину с диагнозом маточное кровотечение, что свидетельствовало о пройденных родах. Пациентка же утверждала, что не рожала, и ребенка у неё нет. После осмотра врачи подтвердили, что девушка недавно родила.

Позже женщина сказала милиционерам, что когда была в туалете, у нее начались преждевременные роды и ребенок случайно упал в выгребную яму. Тело мальчика милиционеры нашли в общественном туалете.

Вместе с тем согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Вокруг шеи новорожденного и на голове были накручены вещи, из-за которых он задохнулся.

После предъявленных улик женщина призналась в убийстве своего ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.117 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка".

Скадовский районный суд Херсонской области назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы. У нее остался трехлетний сын, которого будут воспитывать родители осужденной.