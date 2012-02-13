В Украине зарегистрировано почти 3,2 тыс. случаев кори

В Украине с начала года зарегистрировано 3 тыс. 162 случая подозрения на заболевание корью.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины, наибольшее количество таких случаев были зафиксированы в западных регионах.

В частности, во Львовской области по состоянию на 9 февраля зафиксировано 1 тыс. 461 случай подозрения заболевания корью; Ивано-Франковской - 881; Ривенской - 192; Закарпатской - 181; Тернопольской -125; Волынской области -103.

Кроме того, в Киеве зарегистрировано 27 случаев подозрения на заболевание корью.

На других административных территориях страны с начала года регистрировались единичные случаи подозрения на заболевание корью в общем количестве - 192.

Во всех регионах с целью контроля за эпидемической ситуацией по кори изданы общие приказы управления здравоохранения ОГА и областной СЭС об осуществлении мероприятий по профилактике кори. На административных территориях проводятся заседания чрезвычайных противоэпидемических комиссий. Проводится ежедневный мониторинг заболеваемости корью.

Вопрос находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.