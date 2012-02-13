Врачи убивают в 33 тысячи раз больше, чем самолеты

От действий врачей люди умирают в 33 тысячи раз чаще, чем из-за авиакатастроф. Такова статистика Всемирной организации здравоохранения, сообщает ТСН.

Даже в странах с развитой медициной каждый десятый пациент - жертва врачебной ошибки. Например, в США в 2010 году от эскулапов пострадали 180 тысяч человек, в Канаде - 24 тысячи. Великобритания ежегодно отчитывается о 70 тысяч жертв медицины, Германия признает 100 тысяч врачебных ошибок.

А вот в Украине врачи так тщательно покрывают друг друга, что в статистике медицинских ошибок у нас ноль. Хотя новости чуть ли не еженедельно сообщают о трагедиях в стенах больниц - не тот диагноз, не те лекарства, не та доза, дрогнула рука, не повезло. Не то, что она засекречена. Ее просто не существует, - говорит бывший министр здравоохранения Николай Полищук. "Сегодня врачи, которые сделали ошибки, очень часто родственников уговаривают, чтобы не проводить вскрытие. А так нет данных вскрытия, и что сказал, то и было", - объясняет Полищук. Адвокаты часто и браться не хотят за медицинские дела, рассказывает Андрей Роханский. Он "двойной агент" - и медик, и правозащитник общественной организации. Президент Всеукраинского совета прав защиты пациентов Виктор Сердюк считает, что если медицинская помощь такая опасная, то хотя бы 1% от бюджета должен идти на страхование этих случаев.

Депутаты профильного комитета Верховной Рады, которые должны предлагать такие изменения в бюджет, предлагают другое: ждать, пока в стране заработает желанная страховая медицина. Впрочем, медицинская страховка работает на больного лишь как полис каско для автомобиля. Она оплатит лечение, но не поможет взыскать компенсацию, если вас покалечат. Для этого врач должен застраховать свою ответственность перед больным - такая обязательная автогражданка. В Соединенных Штатах врачи создают свои союзы и отчисляют туда деньги. Из этого общего котла и покрывают затем многомиллионные иски пострадавших пациентов. А вот по сколько гривен могут скинуться наши медики из своих зарплат, чтобы загладить вину перед пациентами? Ставка украинского хирурга высшей категории 1850 гривен.