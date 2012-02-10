Американцы сделают операцию обожженному мальчику из Украины

Американские врачи в ближайшее время сделают первую операцию пострадавшему во время пожара 11-летнему мальчику из Львовской области.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ, 9 февраля в 19.20 по местному времени специальный самолет, на борту которого находился пострадавший в результате пожара во Львовской области гражданин Украины, осуществил посадку в аэропорту г. Бостон. Ребенок был доставлен в ожоговое отделение детского госпиталя “Шринер”. По свидетельствам врачей, пациент находится в стабильном, но тяжелом состоянии. После предварительного осмотра мальчика, специалисты госпиталя установили необходимость проведения в ближайшее время первой операции.

В Бостоне находится консул Генерального консульства Украины в Нью-Йорке для предоставления пострадавшему необходимой помощи.

Министерством иностранных дел Украины и Представительством МИД во Львове были предприняты все безотлагательные меры для транспортировки пострадавшего ребенка в Соединенные Штаты Америки для оказания необходимой медицинской помощи.

МИД поручило причастным консульским учреждениям в США предоставлять максимальную помощь пострадавшему в результате пожара мальчику и его родственнику, который также находится в Бостоне.

Дело находится на особом контроле Министерства иностранных дел Украины, Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 февраля в с.Долиновка (Львовская область) на территории частного дома, в здании летней кухни возник пожар, в результате которого два человека погибли и четверо пострадали. Все пострадавшие, среди которых трое детей, были госпитализированы в реанимационное отделение Сколевской районной больницы и областную больницу. В ночь с 7 на 8 февраля в областной больнице умерла девочка 1998 и мальчик 2009 годов рождения, 6 февраля в больнице умер их дедушка 1949 г.р.

6 февраля после обращения в МИД максимально оперативно был проработан вопрос об оказании необходимой помощи пострадавшим детям в клинике г. Бостон, которая специализируется на лечении тяжелых ожогов. МИД приложило максимальные усилия для получения гражданами Украины виз в США в течение одного дня и обеспечения транспортировки пострадавших на специальном медицинском самолете из Львова в Бостон.

Транспортировка пострадавшего в Бостон стоила 101 тыс. долларов. Средства на перелет были собраны благотворителями Львовской области. Лечение американские медики обещают провести за собственные средства.