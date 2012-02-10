Россия окажет помощь кораблям в Азовском море

Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ намерено оказать помощь кораблям, зажатым льдами в Азовском море.

Об этом УНИАН сообщил начальник Отдела общественных связей Минтранса России Тимур ХИКМАТОВ.

«Оперативная сводка по проводкам в Азовском море - на сайте Росморречфлот. Там размещена самая последняя информация о том, что планирует сделать российская сторона для оказания помощи зажатым во льдах судам», - сказал Т.ХИКМАТОВ.

Согласно оперативной сводке по ледокольным проводкам, в Азовском море на 8.00 мск в российских портах Азовского моря готовых к выходу 70 судов.

Кроме этого, 39 судов находятся без движения в акватории Азовского моря. Самая сложна ситуация сложилась на судне «Азовский ветер» под флагом Танзании, где осталось на 2 суток топлива и на одни сутки – продовольствия. Вывод судна планируется ледоколом «К.Крутов» ориентировочно 14 февраля.

Кроме этого около 10 судам, оставшимся без продовольствия, оказана помощь.

Вывод застрявших судов планируется осуществить ледоколами «К.Демидов», «К.Чудинов», «К.Мошкин» и «К.Крутов» 11-13 февраля.

По данным ведомства, в целом на сегодняшний день 73 судна ожидают прохода Керченским проливом на вход в Азовское море со стороны Черного моря.

Проводку этих судов планируется осуществить 21-22 февраля.

За прошедшие сутки ни один корабль не смог пройти через Керченский пролив.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Крымского управления МЧС, 10 февраля 21 судно продолжает дрейфовать во льдах Азовского моря, еще одно - зажато льдами в акватории Керченского пролива.

«По состоянию на 10 февраля, в связи со сложными погодными условиями в акватории Азовского моря 21 судно находится в неуправляемом состоянии, окруженное льдом. В акватории Керченского пролива - судно ПТС-231», - говорится в пресс-релизе.

МЧС также сообщает, что на якорных стоянках в Керченском проливе стоят 120 судов, большинство из них - под иностранными флагами.

Напомним, 7-8 февраля в Крыму дул сильный ветер, скорость которого достигла 30 метров в секунду, при этом усилился мороз, на море был шторм силой 6-8 баллов. Керченский пролив закрыли для судоходства, корабли стояли на стоянках.