Как Украине решить проблему бездомных людей

Власть и общество имеют все возможности для решения проблемы бездомных людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, об этом министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА заявил в парламенте во время Часа вопросов к правительству.

По его словам, количество жертв холодной зимы должно заставить всех – исполнительную власть, парламент и особенно органы местного самоуправления по-другому взглянуть на потребности бездомных соотечественников.

Министр напомнил, что в 2005 году был принят соответствующий закон, и государство признало бездомность социальной проблемой. Однако отношение к ней остается, преимущественно, по-прежнему советским.

"Оно происходит с тех времен, когда в обществе культивировалось не восприятие и отторжение бездомных. Их судили по криминальным статьям и отправляли в Сибирь валить лес. Этот стереотип, привитый социальным работникам, нужно настойчиво и постоянно ломать. Не сделав этого, проблему бездомных мы не решим. Будем и дальше считать их смерти - то ли от холода, то ли от болезней", - сказала В.БАЛОГА.

Министр отметил, что в цивилизованном мире действует двухуровневая система работы с этой категорией граждан: ими опекаются государство и общество. В Украине, по мнению В.БАЛОГИ, хорошо не срабатывают ни власть, ни общественная инициатива.

"Причина кроется в нашем мировоззрении: мы не воспринимаем эту проблему сердцем. Независимо от того, кто у власти, а кто в оппозиции. Но по факту имеем и другое: у нас действуют 157 стационарных центров работы с бездомными - как государственных, так и общественных. Парадокс в том, что даже сами бездомные не знают, где эти центры и как в них обратиться. Досадно, но социальные службы фактически не ведут эту информационную работу", - констатировал министр.

Он считает, что государство имеет неиспользованные ресурсы для устройства бездомных.

"По всей стране имеем достаточно свободных помещений, где можно оборудовать приюты, обеспечить их всем необходимым. То есть создать обездоленным достойные условия жизни. Здесь не нужны заоблачные расходы. Достаточно для начала поддержать заинтересованные организации и создать стимулирующие условия для развития такого рода деятельности", - сказал В.БАЛОГА.

Кроме того, по мнению министра, также нужно законодательно установить минимальный уровень социальной защиты бездомных. Четко определить права, обязанности и ответственность субъектов, к компетенции которых относится проблема бездомности, добавил он.

"Уверен, что, разработав дополнительные социальные гарантии для этой категории людей, большинство вместе с оппозицией в кратчайшие сроки даст 450 голосов за их закрепление в законе", - заметил В.БАЛОГА.

Он настаивает, что решение проблемы людей, которые не имеют дома, - это общее дело власти и общества. «Хотя бы для того, чтобы не вести статистику человеческих потерь в случаях, которые можно и нужно предотвратить», - добавил В.БАЛОГА.