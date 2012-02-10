Украинцев призывают помочь диким животным во время морозов

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ призывает общественные организации и рядовых граждан помочь диким животным во время морозов.

Об этом говорится в его обращении к экологической общественности, сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды.

Министр отмечает, что значительное снижение температуры, ухудшение погодных условий по всей Украине привело к осложнению жизни не только людей, но и птиц, зверей, водных организмов.

Поэтому Минприроды обращается к представителям всеукраинских экологических общественных организаций, таких как «Мама-86», «Всеукраинская экологическая Лига», «Чистая волна», «К чистым источникам», «Живая планета», «Зеленый мир», «Экологическая стража», «Украинское общество охраны природы», и к другим учреждениям, предприятиям и организациям, всем небезразличным гражданам по возможности способствовать преодолению дикими животными неблагоприятных для них условий путем организации подкорма, обустройства кормушек, проведения, в случае необходимости, соответствующих спасательных операций и пр.

Кроме того, анализ водохозяйственной и гидрометеорологической ситуации свидетельствует, что на большинстве поверхностных водных объектов Украины сложились неудовлетворительные гидрологические и экологические условия, которые могут угрожать нормальной зимовке рыбы.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ призывает экологическую общественность принять участие в безотлагательных мероприятиях для предотвращения удушья и гибели рыбы, прорубания полыней, разрушения ледового покрова и др.

«Запомним, помочь братьям нашим меньшим пережить суровую зиму – наша обязанность!», - отметил министр.