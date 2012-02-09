В Украине качество лекарств жестко контролируется государством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей СОЛОВЬЁВ.

«В нашей стране качество и безопасность лекарств гарантируется производителем и жестко контролируется государством», - сказал он.

А.СОЛОВЬЁВ сообщил, что объем рынка лекарственных средств Украины в 2011 году достиг 23 млрд. грн. (на 17% больше прошлогоднего показателя), или 1,21 млрд. упаковок. Доля отечественных лекарственных средств составляет 28,24% в денежном выражении и 64,9% - в упаковках. Средняя стоимость упаковки лекарственных средств: отечественной - 8,5 грн., импортной - 38,5 грн.

По состоянию на сегодняшний день лицензию на производство лекарственных средств имеют 116 предприятий.

Украинские производители «Фармак», «Дарница», «Артериум» и «Здоровье» вошли в ТОП-10 компаний-производителей по объемам продажи в 2011 году.

В 2011 году Гослекслужбой Украины было принято 412 решений о запрете реализации (торговли), хранения и применения некачественных, незарегистрированных и фальсифицированных лекарственных средств.

А.СОЛОВЬЁВ также сообщил, что нагрузка на аптеку в среднем по Украине по состоянию на 1 января 2012 года - 2,29 тыс. чел., в сельской местности - 3,15 тыс. чел. По сравнению с 2010 годом нагрузки уменьшилось на 15,9%, то есть повысилась доступность медикаментов для сельского населения. Вместе с тем А.СОЛОВЬЁВ сообщил, что нагрузка на 1 аптеку в Европе, по информации Фармацевтической группы ЕС, за 2010 год составляет: Греция - 1,2 тыс. чел., ЕС (усредненный) - 3,3 тыс., Финляндия -6,6 тыс., Нидерланды - 8,3 тыс., Швеция - 10,4 тыс.; Дания - 17,2 тыс. чел.