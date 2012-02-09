Определят перечень лекарств, которые запрещено рекламировать

Министерство здравоохранения определит перечень лекарственных средств, которые запрещено рекламировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Гослекслужбы Украины Алексей СОЛОВЬЕВ.

«Министерство здравоохранения будет составлять перечень лекарственных препаратов, которые запрещено рекламировать», - сказал он. По словам А.СОЛОВЬЕВА, в настоящее время такой перечень еще разрабатывается.

«Мы составляем рейтинг препаратов, которые больше всего подделываются, этот рейтинг абсолютно отвечает рейтингу наиболее рекламируемых лекарственных препаратов, несмотря на то, что были внесены некоторые изменения в закон, которые в некоторой мере урегулировали вопрос о предоставлении информации о лекарственных препаратах в процессе рекламирования на телевидении и в газетах», - добавил А.СОЛОВЬЕВ.

А.СОЛОВЬЕВ также отметил, что растет показатель продажи отечественных лекарственных средств, преимущественно ввиду того, что они значительно дешевле.

Он сообщил, что по результатам прошлого года в денежном измерении в аптеках реализовано 28,2% лекарственных средств отечественного производства.