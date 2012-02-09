Завтра в Украине сохранится холодная погода

В пятницу, 10 февраля, в Украине сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 21-26° мороза, в западных областях местами 28-31°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра днем температура будет 13-18° мороза (на Закарпатье ночью - 12-17°, днем - 5-10° мороза); в южной части ночью - 18-23°, днем - 10-15° мороза; на Южном побережье Крыма ночью - 10-12°, днем - 0-5° мороза.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области холодная без осадков погода с температурой ночью 21-26°, днем - 13-18° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве без осадков, температура ночью - 21-23°, днем - 14-16° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.