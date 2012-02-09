Когда в Украине запретят курить в общественных местах?

В ближайшее время Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, предусматривающий полный запрет на курение в общественных и на рабочих местах.

Об этом заявила народный депутат, член фракции Партии регионов в ВР, председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на пресс-конференции, посвященной презентации результатов социологических исследований по вопросу отношения украинцев к запрету курения в общественных и на рабочих местах.

«Мировое сообщество призывает сегодня все страны направить усилия на защиту здоровья граждан и акцентирует внимание на необходимости объединения сил всех государственных и негосударственных секторов для решения проблем в этой сфере. Одной из таких проблем является употребление табака, признанное одной из самых больших опасностей для здоровья людей из всех опасностей, когда-либо возникавших в мире. От него ежегодно умирает более 5 миллионов человек – в среднем один человек каждые шесть секунд. Каждый десятый случай смерти среди взрослых людей происходит из-за табака», - подчеркнула Т. Бахтеева.

Как отметила депутат, результаты исследований Киевского международного института социологии показывают: 60% считают, что употребление табака является очень серьезной проблемой для здоровья, а 70% убеждены, что пассивное курение является серьезной угрозой для здоровья тех, кто не курит, и что государство должно сделать все, чтобы обезопасить своих граждан от вредного воздействия табачного дыма на здоровье своих граждан.

«Именно это сподвигло меня и моих коллег, народных депутатов Украины – представителей различных политических партий, - разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона № 9474, которым мы предлагаем полностью запретить употребление табачных изделий в помещениях заведений общественного питания, на открытых и в закрытых спортивных сооружениях, на стадионах и в заведениях культуры. И объединили нас не партийные интересы, а желание защитить здоровье своего народа от губительного воздействия табака», - сообщила парламентарий.

Она напомнила, что после размещения текста законопроекта на сайте Верховной Рады Украины комитет получил огромное количество писем со словами поддержки и благодарности от представителей региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, региональных и всеукраинских общественных организаций, профессиональных медицинских ассоциаций и от граждан Украины.

«Я благодарна всем вам за такую активную гражданскую позицию, за понимание важности предлагаемых нами мер по защите здоровья населения от вредного воздействия табака. Ваша поддержка свидетельствует о том, что проводимая властью государственная политика находит понимание и поддержку со стороны народа. И как представитель этой власти хочу заверить вас в том, что и в дальнейшем мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы сохранить и приумножить самое важное для будущего нашей страны – здоровье нашего народа, поскольку благополучие и устойчивое экономическое развитие любого государства напрямую зависит от состояния здоровья населения», - сказала Татьяна Бахтеева.

Депутат напомнила, что Президент Украины Виктор Янукович определил позицию нашей страны относительно борьбы с табакокурением как «одно из приоритетных направлений государственной политики». Он также провозгласил 2012 год в Украине Годом спорта и здорового образа жизни.

«Безусловно, такие инициативы требуют поддержки и обязательного изменения законодательства. Нашим законопроектом № 9474 предложены действенные меры для реализации провозглашенной Главой государства политики. Принятие этого документа будет свидетельством того, что Украина поддерживает инициативу, с которой 20 октября 2011 года выступил комитет УЕФА, по 100-процентному освобождению всех объектов Евро-2012 от табачного дыма», - добавила она.

«Принятие данного законопроекта позволит нам добиться полного запрета курения в лифтах и таксофонах; учреждениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; на детских площадках; на спортивных площадках и стадионах, в помещениях открытых и закрытых спортивных сооружений; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в общественном транспорте (включая транспорт международного сообщения); в закрытых помещениях заведений общественного питания; в помещениях заведений культуры. А это значит, что в нашей стране становится все больше и больше мест, свободных от табачного дыма, что наши граждане, наши дети будут иметь возможность дышать воздухом, свободным от этого яда», - резюмировала депутат.