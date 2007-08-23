Земля под угрозой глобальных эпидемий

По планете быстрее, чем когда-либо, распространяются инфекционные заболевания, вследствие чего угроза глобальных эпидемий становится все более реальной. Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, с 1970-х годов в мире появилось 39 новых заболеваний, а за последние пять лет было зарегистрировано более 1100 вспышек эпидемий, включая холеру, полиомиелит и птичий грипп.

Эксперты также отмечают, что вероятность появления и распространения новой пандемии увеличивается из-за большого количества мировых пассажирских авиаперевозок: ежегодно перелеты совершают около 2,1 млрд. человек.

"Было бы крайне наивным и опрометчивым полагать, что больше не возникнет заболеваний, подобных СПИДу, лихорадке Эбола или SARS", - говорится в докладе. Поэтому ВОЗ призывает все страны мира к сотрудничеству в борьбе с эпидемиями.

Организация здравоохранения настоятельно просит не утаивать информацию о вспышках заболеваний, а также обмениваться данными о новых вирусах и средствах по борьбе с ними. В противном случае, новая пандемия может стать угрозой не только для жизней людей, но и для мировой экономики и политической стабильности.

http://www.who.int