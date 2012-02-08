Янукович сказал, как защитить людей от холодов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает важность координации усилий всех ответственных министерств, других органов власти и аварийно-спасательных служб, которые должны направляться на защиту людей от холодов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом он сказал во время рабочей встречи с министром чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ.

«Надо до последнего морозного дня держать ситуацию под контролем. Сохранение жизни и здоровья людей, предотвращение инцидентов – это сейчас главная задача», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В.БАЛОГА доложил главе государства о действиях МЧС в условиях аномальных низких температур воздуха и ухудшения погоды в Украине.

В частности, министр сообщил о наступлении второй волны похолодания в стране, которая, по прогнозам специалистов, вызовет дальнейшее усиление морозов, метели и снежные бури. В связи с этим речь шла о действиях правительственного Оперативного штаба, региональных подразделений МЧС и спасательных сил по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, спасения и оказания помощи людям.

В.БАЛОГА обстоятельно информировал Президента о характере взаимодействия МЧС с другими центральными и местными органами власти, коммунальными и аварийными службами. «Делается все необходимое, во избежание увеличения человеческих потерь, не допустить критических инцидентов в жилом секторе и на промышленных объектах”, - заверил министр. Он также сообщил, что в эту пятницу будет отчитываться о выполненной работе и ее результатах перед Верховной Радой Украины.

По информации пресс-службы Президента, после встречи В.БАЛОГА сказал: «Я отчитывался, как работают системы жизнеобеспечения на всей территории Украины. Доложил, как работает местная власть, министерства. Президент доволен результатами работы».