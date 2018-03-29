Когда рыба опасна

С точки зрения диетологии, рыба – это прекрасный полноценный продукт, который содержит чрезвычайно нужные и полезные вещества, которые помогают профилактике многих заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, а также способствуют торможению процессов старения. Именно поэтому врачи советуют как можно чаще мясо заменять рыбой, которая также является белковым пордуктом, однако усваивается организмом легче, меньше зашлаковывает его. В этой „большой кадке меда” есть „маленькая ложка дегтя”, которая может очень напортить. Это паразиты. В случае попадания в человеческий организм они поселяются в разных органах, отравляя организм и вызывая развитие разных заболеваний. Но это не значит, что нужно отказаться от рыбы. Речь идет лишь о том, что перед употреблением ее следует оградить.

Самые распространенные „рыбные угрозы”

* ОПИСТОРХОЗ. Возбудитель — сибирская двуустка. Размер глистов — 7–12 мм. Личинками паразитов заражена пресноводная рыба семейства карповых: карп, лещ, красноперка и тому подобное.

Проявление заболевания начинается через 2–3 недели после употребления недоброкачественно обработанной рыбы. При поражении этим паразитом впервые у человека появляется слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38–40° С. В случае хронического течения заболевания организм не так остро реагирует на паразитов - они „тихо”, но постоянно „съедают” его изнутри.

* КЛОНОРХОЗ. Возбудитель — китайская двуустка. Ею могут быть пораженные пескарь, карась, сазан и тому подобное. Проявляется повышениям температуры тела, сыпь на коже, увеличение печени.

* ДИФИЛЛОБОТРИОЗ — заражение широким лентецем. После попадания в человеческий организм в кишечнике из личинки вырастает червяк длиной 8–12 м и больше. Паразит может жить в организме 10–20 лет. Источник заражения: окунь, йорш, щука, дальневосточные лососевые рыбы. Заболевание проявляется потерей аппетита, слабостью, тошнотой, реже рвотой, слюнотечением, отрыжкой, изжогой, ворчаньем, давлением в животе, опорожнениями, головной болью, раздражительностью, сыпью на коже.

* НАНОФИЕТОЗ. Круглые мелкие червячки размером 5 мм паразитируют в тонкой кишке. Вызывают тяжелый пронос. Ими заражена кета и некоторые другие рыбы. В случае длительного течения заболевания развивается анемия.

* МЕТАГОНИМОЗ. Паразиты передаются через сазана, леща, сома, красноперку, пескаря, карася, толстолобика. Червячки длиной 1–2,5 мм поселяются в кишечнике человека. Проявления заболевания (возникают через 7–10 дней после заражения): температура, сыпь на коже, диарея, боль в животе.

* АНИЗАКИОЗ. Личинки круглых червяков могут поражать почти все виды морских рыб: тресковые, окуня, лосося, селедку и тому подобное. Личинки могут провоцировать развитие язвы кишечника. Проявления: тошнота, рвота, боль в животе, сыпь, температура тела, диарея.

Правила безопасности

Невзирая на моду, не ешьте сырой или полусырой рыбы. Все ее виды могут быть поражены паразитами, которые составляют угрозу для здоровья человека. Исключением является лишь осетра, в частности стерлядь. Поэтому, если вы сторонник японской кухни или хотите поразить гостей экзотичным блюдом из сырой рыбы, выбирайте лишь упомянутый сорт.

Никогда не покупайте рыбу, фарш и икру в процессе приготовления.

Готовьте безопасные рыбные блюда, в которых хорошо проваренная, пропечена, протушенная или прожаренная рыба. Варить рыбу следует 15–20 мин. с момента закипания, жарить — не меньше 15–20 мин. (крупную рыбу предварительно разрезают вдоль позвоночника на пласт), выпекать пироги с рыбой не меньше 30 минут. Во время горячего и холодного копчения к моменту готовности рыба обезвредилась полностью. В случае соления рыбы (весом до 2 кг) личинки паразитов погибают: в условиях горячего посола (15–16°С) — через 5–9 дней, в условиях холодного посола (5–6°С) — через 6–13 дней.

В случае засолки икры в домашних условиях ее нужно сначала пропастеризовать: положить в дуршлаг и опустить на 30 секунд в кипящий раствор соли (200 г соли на 1 л воды), после чего на 30 секунд в кипящую воду. После охлаждения икру заправляют маслом и луком по вкусу.