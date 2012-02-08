В Украине от переохлаждения погибли 112 человек

В Украине от переохлаждения, по уточненным данным, погибли 112 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО.

«Суть такова: мы для себя поставили задачу, а правильно ли мы ставим диагноз умершим от переохлаждения… А ведь те, кто умер от переохлаждения на улице, в помещениях, они поступают в бюро судебно-медицинской экспертизы. На сегодня у нас уточненная цифра – 112», - сказал А.АНИЩЕНКО.

Министр подчеркнул, что в регионах проводятся проверки данных о количестве умерших от переохлаждения. В то же время он отметил, что число умерших от переохлаждения уже завтра может быть выше.

Кроме того, по словам А.АНИЩЕНКО, из 112 погибших от переохлаждения 17 человек умерли в лечебных учреждениях. «В 2006 году у нас умерло (от переохлаждения – УНИАН) около 4900 человек. Поэтому самое главное - не соревноваться с цифрами, а стараться, чтобы эти цифры были меньше, потому что за каждой цифрой жизнь человека», - подчернул министр.

Говоря об обеспеченности продуктами пунктов обогрева, А.АНИЩЕНКО отметил: «Мы не можем обещать чай, еще и с вареньем или с медом. Мы обещаем горячую воду – кипяток».