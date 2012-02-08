Завтра в Украине сохранится холодная погода

Завтра в Украине сохранится холодная без осадков погода, только в Закарпатье местами небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 21-26° мороза, на Прикарпатье до 30°, днем 13-18° мороза; в южной части ночью 18-23°, днем 10-15° мороза; на Закарпатье ночью 12-17°, днем 7-12° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 10-13°, днем 1-6° мороза.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в четверг ожидается температура ночью 21-26°, днем 13-18° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Киеве температура ночью 21-23°, днем 14-16° мороза.