Черный хлеб защищает от гипертонии

Женщины, в диете которых содержится много блюд из муки грубого помола, реже страдают от повышенного артериального давления. Ученые установили, что длительное употребление данных видов пищи снижает риск развития гипертонии в течение последующего десятилетия.

Благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижающее вероятность развития инсульта оказывают овсяная каша, отруби, попкорн, черный хлеб, и так называемые серые сорта риса.

Доказано, что клетчатка и другие пищевые вещества, которыми изобилуют приведенные виды пищи, снижают уровень холестерина, уменьшают воспаление и улучшают функцию сосудистой стенки. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета Бостон (США) на основании долговременного наблюдения 40000 женщин-медработников, которое началось 1992 г. прошлого века. Исследователи советуют для профилактики гипертонии ограничить потребление макаронов белого хлеба и других продуктов бедных растительной клетчаткой.

Таким образом, пищевые волокна (клетчатка) хороши не только для кишечника в качестве средства борьбы с запорами, но и выступают в роли ангела хранителя в борьбе с заболеваниями сердца и диабетом. Вам не нужно запихивать в себя большое количество не вкусной пищи. Для здоровья достаточно 20-35 граммов клетчатки в день. Волокна хороши не только для нижней части тела, но и для верхней – говорят диетологи. Клетчатка полезна всему организму от макушки до пяток.

По данным ученых из университета штата Массачусетса (США), употребление клетчатки снижает количество С-реактивного белка в крови, который является предвестником инсульта и диабета. Употребление в пищу мучных изделий грубого помола, которые содержат значительное количество нерастворимой клетчатки, повышает чувствительность тканей к инсулину, что позволяет предотвратить развитие сахарного диабета второго типа. Ученые делают акцент на том, что именно фрукты и овощи, а не пищевые добавки являются лучшим источником клетчатки.

neboley.com.ua