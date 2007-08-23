Медики назвали продукты, которые защищают зрение

Дети, рожденные раньше срока, имеют высокий риск развития слепоты и ретинопатии, но добавки жирной кислоты омеги-3 могут спасти зрение младенцев.

Ретинопатия вовлекает потерю кровеносных сосудов в глазах - при этом заболевании сетчатка не получает достаточно кислорода, и зрение ухудшается.

Шведские офтальмологи академии Sahlgrenska и военно-медицинской школы Гарварда (США) изучили эффекты обогащенной омегой-3 и омегой-6 пищи на зрении лабораторных мышей. Как оказалось, высокое потребление этих питательных веществ сокращало потерю кровеносных сосудов и понижало подстрекательную деятельность в глазных сетчатках.

Это происходило за счет увеличенной поставки кислорода и благодаря снижению воспалительных процессов. Самый главный источник омеги-3 - рыбий жир, а омега-6 содержится в подсолнечном и кукурузном масле. Врачи полагают, что употребление таких продуктов поможет защитить не только детское зрение, но и предотвратить различные глазные болезни у взрослых.

Podrobnosti.ua