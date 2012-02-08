В Украине обесточены свыше 130 населенных пунктов

На протяжении дня 7 и в ночь на 8 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 134 населенных пунктов в АР Крым, а также в Одесской и Херсонской областях.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, в частности, в Крыму без электроснабжения остались 108 населенных пунктов, в Херсонской области - 11, в Одесской – 15.

К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Для обеспечения доставки аварийно-восстановительных бригад к местам проведения работ в труднодоступных районах АР Крым от МЧС привлечен 9 единиц техники высокой проходимости.