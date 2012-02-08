Пик морозов ожидается в конце текущей недели, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Гидрометцентр уточнил прогноз, и предупреждает, что пик морозов ожидается в конце текущей недели. Поэтому все, кому я поручал решение этой проблемы, должны еще больше мобилизоваться».

По словам премьера, он даст поручение провести селекторное совещание с руководителями регионов, и «спросить с тех, у кого в регионе наибольшие риски, и максимально учесть предложения относительно помощи регионам в связи с аномальными морозами».

«На самом деле, все зависит от того, как на земле, в конкретном городе, поселке поставлено дело, насколько подготовлены и небезразличны работники, как практически оказывают помощь людям. Кто как действовал в этой экстремальной ситуации, мы обязательно и принципиально оценим потом. Сейчас главное - дойти до каждого гражданина, который нуждается в помощи, спасти людей», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.