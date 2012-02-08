Керченский пролив закрыли для кораблей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

По информации ведомства, в проливе на якорных стоянках находятся 125 судов.

Температура воздуха днем составит 3-8 градусов мороза.

ГАИ и МЧС просят жителей Крыма и туристов не выезжать за пределы населенных пунктов, поскольку на дорогах снежные заносы.

Спасатели с помощью спецтехники 7 февраля освободили из снежного плена более 170 автомобилей, в которых находились почти 600 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро, в Крыму обесточены 108 населенных пунктов.

Полуостров уже третью неделю живет в условиях штормового предупреждения.