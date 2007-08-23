Новая программа противодействия ВИЧ/СПИДу

Украина на днях подписала с Глобальным фондом по вопросам борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией соглашение о финансировании новой программы противодействия ВИЧ/СПИДу в Украине на 2007-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил порт-фолио менеджер проектов в Восточной Европе и Центральной Азии Глобального фонда Андреас ТАМБЕРГ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, финансовая помощь Украине может составлять 151 млн. долларов. Он отметил, что главными реципиентами этой помощи являются организации “Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом”, и “Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине”.

А.ТАМБЕРГ сообщил, что для реализации первой части программы, которая будет действовать с августа 2007 по июль 2009 года, выделяется финансирование в размере 29,6 млн. дол., а затем будет принято Глобальным фондом решение о дальнейшей поддержке программы. В то же время он выразил беспокойство Глобального фонда по поводу того, что всего 2% предусмотренных в бюджете средств потрачено на выполнение Национальной программы противодействия ВИЧ/СПИДу в Украине и что до сих пор не внедрена метадоновая заместительная терапия.

В свою очередь исполнительный директор организации “Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине” Андрей КЛЕПИКОВ отметил, что этот “грант - беспрецедентный ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа”.

Он отметил, что уже сегодня за средства Глобального фонда в Украине лечится 4541 пациент, что составляет три четверти тех, кто проходит лечение в Украине. Он отметил, что главным положительным результатом этого “является снижение темпов прироста смертности от СПИДа, то есть, спасены тысячи жизней наших соотечественников”.

По его словам, сегодня эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине распространяется угрожающими темпами из-за нехватки соответствующих профилактических мероприятий, и поэтому деньги будут направляться в значительной мере на решение этой проблемы. А.КЛЕПИКОВ сообщил, что до июля 2009 года планируется охватить профилактическими услугами свыше 250 тыс. человек из уязвимых групп, из них 170 тыс. потребителей инъекционных наркотиков.

Председатель координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, Владимир ЖОВТЯК отметил, что подписание этого соглашения состоялось благодаря скоординированным действиям, как правительственных структур Украины, так и неправительственных организаций.

Он отметил, что благодаря средствам, которые будут выделены Глобальным фондом, лекарствами будут обеспечены 5 тыс. ВИЧ-позитивных граждан Украины, а также более 27 тысяч людей ВИЧ-позитивних людей будут получать услуги по уходу и поддержке.

Председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням Василий ПЕТРЕНКО подчеркнул, что “этот грант является одним из крупнейших от Глобального фонда, который утвержден для какой-либо страны Восточной Европы и СНГ”. Он отметил, что финансы этих грантов совместно со средствами, выделенными для выполнения Национальной программы противодействия ВИЧ/СПИДу в Украине, должны улучшить ситуацию в Украине.

Он отметил, что на сегодняшний день уже есть позитивные результаты, в частности, количество ВИЧ-позитивных людей, получающих жизненно необходимую антиретровирусную терапию, увеличилось с 140 человек в марте 2004 года до почти 6 тыс. на сегодняшний день.

В то же время председатель правления Коалиции ВИЧ-сервисных организаций Наталия ПИДЛИСНАЯ отметила, что основной груз борьбы с эпидемией этих болезней взяли на себя международные организации и неправительственные организации в Украине. По ее словам, участие правительственных организаций в Украине достаточно незначительное. “Государство не выполняет своих обязательств”, - сказала она. По ее словам, на эти цели взят заём Всемирного банка, “но непонятно, тратится ли он вообще”.

Она отметила, что проблемой является постоянная смена правительств Украины, и каждое следующее правительство не выполняет обязательства предыдущего.

По данным представителя Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу Винея САЛДАННА, в Украине уровень распространения ВИЧ-инфекции является достаточно серьезным. Он отметил, что уже зарегистрировано 114 тыс. ВИЧ-инфицированных. Между тем он считает, что это официальная цифра, а по неофициальным данным - 1,4% населения Украины живет с ВИЧ/СПИДом.