Медицинская система Австралии - все под контролем государства

В ни одной из англоязычных стран мира государственная медицинская система не организована с таким размахом, как в Австралии.

Она называется Medіcare (что можно перевести на русский язык как "Мед(ицинская) опека") и содержится частично за счет бюджета, частично - автоматических отчислений из зарплаты работающих. С малоимущих, многодетных, студентов и пенсионеров средств вовсе не берут, из военных - 0,2%, из остальных - около 1,5%. Одинокие люди, которые зарабатывают свыше 50 тыс. австралийских долларов в год и не имеют частного страхования, платят дополнительно еще 1% налога.

Система Medicare, внедрена в 1984 году, составляет лишь 8% общих расходов Австралии на здоровье населения. Большая часть средств покрывается за счет других прибылей государства (в первую очередь налогов). Целью Medicare является "здравоохранение, доступное для всех австралийцев", причем "все австралийцы должны делать свой взнос в соответствии с их возможностью заплатить".

Любой взрослый гражданин страны имеет именную карточку Medіcare Card, по которой он и члены его семьи могут бесплатно лечиться и госпитализироваться в государственных медицинских центрах, клиниках и госпиталях. Получение карточки не зависит от состояния здоровья, возраста, состояний или других параметров.

Магическую зеленую пластиковую карточку государственной системы обязательного медицинского страхования, где, кроме фамилии, стоит номер пользователя и дата, до которой эта карточка действительна, желательно носить при себе.

Новорожденных австралийцев вписывают в карточки одного или обоих родителей ребенка.

Один день пребывания в австралийских государственных больницах, даже без приема лекарств, оперативных вмешательств или диагностических процедур, обходится государству в 400-500 австралийских долларов. Поэтому без уважительной причины в больницах не держат. Терапевтический больной находится в стационаре в среднем около недели. Конечно, если дальше пациенту некуда деться (скажем, он не может вернуться домой после тяжелого кровоизлияния в мозг или ампутации ноги), его будут держать в реабилитационном отделении стационара, пока он не выздоровеет или пока ему не найдут место в доме престарелых.

Австралийская система государственного медицинского страхования не покрывает расходов на косметическую или пластичную хирургию, а также консультации клинических психологов, большинство видов стоматологических услуг, физиотерапию, консультации специалистов по заболеваниям стоп и ногтей, костоправа и тому подобное. Одно посещение стоматолога в Австралии может стоить, как расходы на питание в течение недели. Стоимость зубного протезирования составляет сотни или даже тысячи долларов. Некоторые небогатые люди стоят перед дилеммой: есть или лечить зубы.

В то же время все австралийские дети проходят бесплатное обследование (и при необходимости - лечении) в школах каждые два года, им также читают лекции об уходе за зубами.

Для пенсионеров и малоимущих австралийцев (которые имеют Health Care Card) создана система бесплатной государственной стоматологической помощи. При некоторых государственных больницах существуют стоматологические поликлиники. В больших городах есть отдельные стоматологические учреждения. В университетских поликлиниках бесплатно лечат студенты-стоматологи.

Также государство не оплачивает никаких тестов, которые непосредственно не связаны с состоянием здоровья. Скажем, кто просто интересуется, какая у него группа крови, или нужно пройти медицинский осмотр для профессиональных водительских прав (однако Medicare оплатит за медицинский осмотр для частных водительских прав), необходим ли медицинский осмотр для частного страхования здоровья.

Проведение некоторых тестов государственное страхование покрывает только при наличии определенных обусловленных диагностических выявлений. Скажем, средства на проведение ультразвукового исследования плода в І триместре беременности покрываются только в случае усложненного протекания беременности или определения плотности костей оплачивается только при условиях, что у больного были патологические переломы или он применяет для лечения кортикостероидные препараты, и тому подобное. В других случаях за вышеуказанные тесты пациентам следует полностью платить собственные деньги.

Кто-либо из клиентов Medіcare может обратиться в частные учреждения. Это дает два главных преимущества: в первую очередь есть право выбора врача-специалиста, что особенно важно, когда нужно сделать ответственную или нестандартную операцию, или лечить редкое заболевание. Во-вторых, в частном медицинском учреждении пациенту практически не придется ожидать так называемое плановое лечение или операцию.

С оплатой у частного врача возможны два варианта:

1) одни врачи сообщают, что они работают по системе bulk bіllіng, когда пациент не платит совсем, а по окончанию визита только подписывает счет, который врач впоследствии превращает в деньги, выставляя счет за свои услуги государству;

2) у других врачей пациенты платят сразу (чеком, наличкой, кредиткой), вместо этого получают квитанцию, которую потом предъявляют в любом отделении Medіcare для получения "возмещения" - всей суммы или части в зависимости от вида и стоимости услуг, а также от субъективных прав на процент возмещения (в настоящее время эту операцию можно применить и в большинстве аптек). В случае стандартной консультации больного, скажем, семейным врачом в частной больнице, Medicare будет оплачивать 75% рекомендуемой государственной расценки.

Каждый частный врач-специалист имеет право устанавливать персональную цену за свои услуги (это с ним необходимо согласовать еще до начала лечения), которая часто является разной. Однако существуют рекомендуемые государственные расценки на любую медицинскую консультацию, процедуру, операцию, лабораторное или рентгенологическое исследование и тому подобное. Этот перечень цен и правил выплат врача выдается в виде специальной книжки. Кстати, врачи-практики (как семейные, так и специалисты) могут требовать гонорары за свой труд, но не имеют права формально договариваться между собой (даже в одном и том же медицинском центре) и устанавливать одну и ту же цену на свои услуги. Это противоречило бы австралийскому закону о свободе конкуренции, за нарушение которого штраф составляет 500 тыс. австралийских долларов из отдельных личностей и 10 млн. долларов из организаций. За соблюдением закона (это касается любого бизнеса в Австралии) следит соответствующая организация. Исключением из этого правила является достижение врачами соглашения о прямом выставлении счета (bulkbilling), потому что это, по мнению австралийских правительственных чиновников, будет полезным для потребителя.

Семейные врачи, которые сдали соответствующие экзамены Королевского колледжа семейных врачей, и качество работы которых является "зарегистрированным", имеют рекомендуемые расценки государственной системы Medicare на 25% выше, чем у "других семейных врачей".

В больших городах, где частных врачей достаточно много и существует конкуренция, семейные врачи, обычно, не берут из больных плату больше государственной страховки. Однако в местностях, где врачей не хватает, люди должны доплачивать за консультации. В случае необходимости повторно консультироваться врачи часто идут навстречу своим больным и ограничиваются прямым предоставлением счета.

Кстати, количество визитов к семейному врачу на протяжении года не ограничивается. Также можно посещать любого врача. Однако, если пациент посещает более чем 15 разных семейных врачей на протяжении года, его могут вызывать в Комиссию по страхованию Здоровья для объяснений.

Принципы оплаты за консультации врачей-специалистов (терапевтов разного профиля, хирургов разного профиля, педиатров, гинекологов, психиатров и др.) в Австралии аналогичны консультациям семейных врачей. Однако они оцениваются государством значительно дороже, чем консультации семейного врача. Так, рекомендованная цена за первичную консультацию специалиста будет составлять 119,35 долларов (что в четыре разы превышает рекомендуемую плату за стандартную консультацию семейного врача). Поэтому правительство пытается ограничить такие консультации.

Участковые врачи направляют к специалисту по большей части лишь тех больных, которых они не способны вылечить.

Плата за хирургические операции сравнительно нормальная. К тому же в частной медицине хирурги, обычно выставляют высшие расценки, чем рекомендованы Комиссией по здравоохранению. Но стоит помнить, что из тех денег, которые платят Medicare и больные врачам, последние должны платить секретаршам, медсестрам, бухгалтерам, за оборудование, инструменты, электричество, охрану помещений в ночное время, разные страховки и регистрационные взносы. Из тех денег, которые остаются врачу после вышеуказанных расходов, он еще платит налоги. Практически остается где-то 30% официально заработанных денег.

Достаточно длительное время государственное медицинское обслуживание в стране было эффективным. Однако в настоящее время нагрузка на систему Medіcare резко выросла, а денежные поступления уменьшились. Кризис вызван несколькими одновременно действующими негативными факторами:

- недостаточным бюджетным финансированием

- старением населения

- массовым приливом прежних клиентов частных страховых фондов, которые уже не могут позволить себе частный страховой полис из-за роста цен.

Для тех, кто желает лечиться лучше, чем по Medіcare, существует альтернативная сеть: 6 основных и масса мелких фондов частного медицинского страхования - всего около 44, где за ежемесячные взносы дают право шпитализации в частных больницах, предоставляют много дополнительных услуг, протезирования, иногда даже оплачивают мануальную терапию и косметолога. При этом право на лечение по Medіcare полностью сохраняется, а процент расхода на него автоматически уменьшается.

Но даже наличие частной медицинской страховки не дает гарантии, что не будет нужно больше ничего дополнительно платить во время лечения. Она покрывает лишь те 25% средств, которые составляют разницу между рекомендуемой расценкой Medicare (100%) за данный вид врачебных услуг и 75%, которые покрываются государственным страхованием всех австралийцев, независимо от того, имеют ли они частное страхование или нет. Однако некоторые врачи выставляют счета за свои услуги выше рекомендуемых расценок. И за эту разницу (все, что будет свыше 100%) придется платить. В 2000 году австралийские частные фонды пытались заставить австралийских врачей и директоров частных больниц подписать соглашения о расценках, чтобы больным не приходилось выплачивать дополнительные средства из своего кошелька. Конечно, австралийские врачи не хотят с этим соглашаться, потому что это, в частности, может привести к известной американской модели "управляемой медицины", когда американские страховые компании диктуют американским врачам, какие исследования проводить при определенных болезнях, и тому подобное.

Частная страховка не будет доплачивать за лекарства, которые не входят в перечень Системы фармацевтических льгот. А в любом частном госпитале придумают какие-то дополнительные расходы, которые не будут покрываться частным страхованием (пользование телевизором, телефоном и тому подобное).

Кстати, часто в государственной больнице лечат не хуже, чем в частной, а даже лучше. В государственных учреждениях, особенно тех, которые имеют статус клиник, работают много квалифицированных специалистов.

Скорая медицинская помощь в Австралии лишь частично оплачивается государством, ее финансирование разное в зависимости от штата. Так, в Тасмании она, например, была бесплатной для всех граждан, а в штате Квинсленд скорая помощь бесплатно обслуживает лишь пенсионеров. Остальное население должно платить за такое удобство - необходимо оформить абонемент на "скорую" и регулярно вносить плату. Иначе счет за вызов скорой помощи может превышать тысячу долларов.

В каретах скорой помощи врачи не ездят, однако средний медицинский персонал умеет делать все, даже принимать роды, осуществлять реанимацию и инкубацию. Если, скажем, по пути в больницу нужно ввести какие-то лекарства, то связываются по телефону с врачом приемного отделения, чтобы получить разрешение. Еще одна услуга скорой помощи - она перевозит больных из дома в больницу и на консультации или амбулаторное лечение. Об этом необходимо договариваться заблаговременно.

Семейный врач в Австралии нередко является частью семей своих больных, потому что он обследует всех ее членов с любой патологией (иногда даже принимает роды) и помогает решать социальные проблемы. Через определенное время работы на одном месте австралийского врача начинают приглашать на семейные праздники и свадьбы.

Кстати, австралийские врачи, так же, как участковые врачи в Украине, ходят на домашние "вызовы" к своим больным (или, как здесь говорят, делают домашние визиты). Однако права пациента на конфиденциальность врачи должны придерживаться независимо от того, просит их об этом больной или нет. Никто - ни жена (муж), дети, начальник больного, его друзья, даже полиция, не имеют права получать информацию о состоянии его здоровья. На это должно быть разрешение больного или соответствующее постановление суда. Однако существуют случаи, когда врач обязан нарушать принцип конфиденциальности своих отношений с больным. Скажем, сообщать полиции, если больной в тяжелом психическом состоянии и может покончить жизнь самоубийством или угрожает убить кого-то другого. Так же австралийский закон требует от врача защищать права несовершеннолетнего ребенка от жестоких или небрежных родителей - против так называемых посягательств на ребенка. В большинстве австралийских штатов (за исключением Западной Австралии) врач будет нести уголовную ответственность за несообщение о таких случаях.

Одним из страшных "табу" австралийской медицины есть половые отношения между больными и врачами (независимо от пола). Даже если эти отношения начинаются с инициативы больного (больной). Это считается, по-видимому, еще большим преступлением, чем "залечить" больного. Потому что за неправильное лечение по большей части просто придется платить денежную компенсацию (даже не из своего кармана, а из страховки), а за секс с больным можно потерять врачебный патент.

Врачей здесь считают очень честными, с высокими моральными качествами людьми. Согласно данным одного опроса общественного мнения их так оценило 74% респондентов. Однако самыми честными австралийцы признали даже не врачей, а медсестер (89% опрошенных) и фармацевтов (86% опрошенных).

В Австралии печатается много научной литературы о том, как улучшить "послушность больного" относительно рекомендаций врача. Существует много причин, почему почти половина местных больных не употребляет выписанные по совету врача лекарства. Часть больных просто забывает это делать, другие - не понимают важности регулярного приема лекарств, третьи не имеют денег на лечение, у четвертых развивается косвенное действие от лекарственных препаратов, пятые просто уже старушки, чтобы держать что-то в памяти дольше чем 5 минут. Достаточно популярными являются специальные коробочки с выемками для лекарств, куда "патронажные медсестры" или фармацевты раскладывают пилюли для приема больными в течение недели. Такая услуга может стоить приблизительно 3 доллара еженедельно.

Большое значение имеет поощрение больных к сотрудничеству с врачом. Скажем, если к специалисту придет женщина делать мазок шейки матки после пятилетнего перерыва (а в Австралии это рекомендуют делать по крайней мере каждые два года), то врач должен не выражать свое недовольство, а, напротив, похвалить, сказать, что это очень хорошо, что Вы сегодня пришли, Вы же сами осознаете, как это нужно...

Одним из принципов австралийской медицины есть необходимость так называемого информированного разрешения со стороны больного для проведения любой процедуры. Если придерживаться австралийского законодательства буквально, нужно иметь согласие больного даже, чтобы к нему притронуться или померить ему температуру тела, потому что иначе это будет расценено как акт насилия.

Кроме того, Австралия, опять же благодаря телевидению и газетам, перенимает все социальные тенденции и изъяны от США, и здесь просто становится модным судиться и по возможности "заработать" что-то от врачей. Австралийские врачи грустно шутят, что они превращаются в представителей службы соцобеспечения, то есть начинают выплачивать из своего кармана пенсии больным, как "без вины виновные". Потому что в Австралии можно действительно привлечь к ответственности любого врача. Тяжело найти врача, который бы не был членом так называемых страховых защитных медицинских организаций. Это и не удивительно, учитывая, что цена денежной компенсации больным за ошибки врачей за последние десять лет в среднем увеличилась в пять раз и составляет около 100 тыс. австралийских долларов (это почти 66 тыс. долларов США), а за тяжелые увечья (например, церебральный паралич) по вине врачей суды присуждают выплаты от 7 до 12 млн. австралийских долларов (от 4,6 до 8 млн. американских ).

Медицина в Австралии кроме гуманной профессии, является еще и бизнесом, который базируется на экономических законах капитализма. Заработок врача в первую очередь зависит от количества и сложности консультаций и меньшей мерой от качества его лечения (хотя при условиях низкого качества обслуживания есть больше шансов, что часть больных от тебя перейдет к конкуренту). Все врачи чувствуют общую тенденцию ухудшения финансовой ситуации и должны "ускорять" свой труд. Некоторые семейные врачи и специалисты превращаются в так называемые "Money machines" - "машины для печати денег". О такой ситуации можно утверждать, когда количество осмотренных больных достигается за счет качества их осмотра (к тому же физически уставшим, а поэтому невнимательным врачом). Дело дошло до того, что Федеральный австралийский парламент принял постановление, согласно с которым робота семейного врача, который осматривал очень много пациентов, должен пересматриваться австралийскими правительственными чиновниками от медицины, и врач может быть наказан за низкое качество работы. Но это случается не так часто. Медицина остается "опекой" и "помощью", а врачи встречают пациентов искренней улыбкой и добрым словом.

По материалам книги доктора Павла Ангелуци "Extraordinary Australia".