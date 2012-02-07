Завтра в Украине значительно похолодает

В среду, 8 февраля, в Украине значительно похолодает.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью температура снизится до 20-25° мороза, в восточных областях и местами на Прикарпатье – до 26-30°, днем - 13-18° мороза; в Крыму, Закарпатье и на юге Одесской области ночью - 13-18°, днем - 6-11° мороза; на Южном побережье Крыма ночью - 5-7°, днем - 1-3° мороза.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной части, Донецкой области и в Карпатах порывы 17-22 м/с, в Крыму и местами в Херсонской области 25-30 м/с, на Херсоне сильные пылевые бури.

В Киевской области холодная без осадков погода с температурой ночью 20-25°, днем - 13-18° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В г. Киеве холодная без осадков погода с температурой ночью 20-22°, днем - 14-16° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.