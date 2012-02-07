С начала года в Украине зарегистрировано 2826 случаев кори

С начала года, по состоянию на 6 февраля, в Украине зарегистрировано 2826 случаев подозрения заболевания корью.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины, наибольшее количество таких случаев были зафиксированы в западных регионах.

В частности, во Львовской области – 1315, Ивано-Франковской – 795, Ривненской – 166, Закарпатской – 170, Тернопольской – 109 и Волынской - 80. В Киеве было зарегистрировано 22 случая подозрения заболевания корью. На других административных территориях страны с начала текущего года регистрировались 169 одиночных случаев подозрения заболевания корью.

В ответ на запрос УНИАН в пресс-службе Минздрава отметили, что корь не имеет определенного эпидемиологического порога. О приближении к эпидемии можно говорить лишь в случае, если корью заболеет 1% население страны. То есть, для Украины эта цифра должна составлять около 450 тыс. человек. Сейчас можно говорить лишь о “вспышках” болезни на западе страны.

В Минздраве напоминают, что за период с 2000 по 2010 гг. наблюдались два достаточно значительных подъемы заболеваемости - в 2001 г. (34,6 случаев на 100 тыс. населения) и в 2006 г. (90,7 на 100 тыс. населения). В 2011 году в Украине было зарегистрировано 1333 случая заболевания корью (2,91 на 100 тыс. населения).

В Минздраве отметили, что вопрос находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины, которая с целью недопущения распространения кори проводит полный объем противоэпидемических мероприятий, а именно: ограничено проведение массовых мероприятий, проводится медицинское обследование всех контактных лиц. На административных территориях Львовской области, где регистрируется высокий уровень заболеваемости корью, ограничено посещение больных в стационарах. Лица, которые не привиты или не имеют сведений о проведенной иммунизации против кори, не допускаются к учебному процессу.

На сегодняшний день возобновлена учеба в учебных заведениях, где она временно была приостановлен в связи с корью.

По данным официального сайта Европейского центра предупреждения и контроля за инфекционными заболеваниями ECDC, по состоянию на 1 декабря 2011 года в европейских странах было зарегистрировано более 31 тыс. случаев кори во всех группах населения - от младенцев (до 12 месяцев) до взрослых - старше 50 лет, отметили в Минздраве.