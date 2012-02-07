В горных регионах Украины существует угроза схода лавин. Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай КУЛЬБИДА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по словам Н.КУЛЬБИДЫ, «на высокогорье Карпат на сегодняшний день количество снега достаточно большое. Высота снежного покрова, в зависимости от физико-географических условий рельефа, достигает 1 метра и больше. Таким образом, есть все условия для того, чтобы говорить о лавинной опасности».

Начальник Гидрометцентра особо отметил, что при таких условиях нельзя перемещаться в горах без сопровождения специалистов.

Кроме того, Н.КУЛЬБИДА сообщил, что минимальная температура в большинстве регионов Украины на протяжении 1-3 февраля достигала «минус» 23-29 градусов. При этом, в восточных, северных, частично центральных областях и даже в Крыму она опускалась до «минус» 30-36 градусов. Однако, по его словам, для Украины это не рекордные показатели. За последнее время самая низкая температура была зафиксирована в Луганске в 2006 году – «минус» 42 градуса. Тогда был наиболее длительный период аномально низких температур - сильные морозы держались на протяжении января и февраля.

В этом году период похолоданий был значительно короче. Уже 4-6 февраля температура воздуха существенно повысилась на 10-17 градусов. Потепление сопровождалось достаточно сильными осадками, особенно в западных областях. Наибольшее количество осадков выпало в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской областях, а также в Крыму. Местами количество осадков превысило месячную норму. Таким образом, снежный покров в этих регионах достиг 25-42 см. В южной части страны осадки были незначительными, пока снежный покров составляет 10-12 см. В других областях снежный покров колеблется в пределах 20-52 см, в Карпатах достигает 80-100 см.