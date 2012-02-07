В Украине от сильных морозов скончались уже 135 человек

В Украине от сильных морозов скончались уже 135 лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Кроме того, 2 тыс. 600 лиц с жалобами на переохлаждение или обморожение обратились в лечебные учреждения. Из них почти 2 тыс. были госпитализированы.

Также МЧС информирует, что по состоянию на 6 февраля в Украине функционирует 3 тыс. 265 пунктов обогрева. В ближайшее время планируется развернуть еще 96. За последние сутки за теплом и горячей едой обратились почти 10 тыс. граждан, с 27 января – 85 тыс.