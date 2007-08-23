Киевляне массово страдают от аллергии

Амброзия - одно из наиболее аллергенных растений - пышно зацвела по всему Киеву. Если пару лет назад ее можно было заметить лишь на некоторых участках, то сейчас, утверждают экологи, эта трава занимает минимум 19 гектаров. И виной тому, считают специалисты Института защиты растений, новостройки. Именно строящиеся дома в городе особенно сильно засорены этой травой. Ведь амброзия разрастается слишком быстро: одно растение в год дает до 10 тысяч семян. Так что бороться с ней крайне сложно.

Особенно негативное влияние оказывает попавшая в организм пыльца, которая может привести к ряду аллергических заболеваний. А им подвержены до 70 процентов населения. Поллинозы могут проявляться сезонным насморком, конъюнктивитом, бронхиальной астмой, кожной аллергией, болью в суставах и быстрой утомляемостью.

Время цветения амброзии приходится на конец июля, весь август, сентябрь и начало октября. Аллергия, вызываемая амброзией, сочетается с пищевой аллергией на дыню и бананы, возможна также перекрестная аллергическая реакция на цветение подсолнечника.

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