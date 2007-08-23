Фиолетовые овощи и фрукты спасают от рака

Пигменты антоцианины, отвечающие за синюю и фиолетовую окраску овощей, фруктов и ягод, препятствуют развитию рака толстой кишки.

C таким заявлением ученые из Университета Огайо выступили на ежегодном собрании Американского химического общества.

Исследователи под руководством Моники Джусти протестировали антираковые свойства экстрактов из различных продуктов, богатых антоцианинами.

На первом этапе ученые определяли концентрацию экстракта, способную замедлить рост рака толстой кишки в два раза. Эксперименты проводились на культуре раковых клеток кишечника. Выяснилось, что наибольшей противораковой активностью обладали экстракты фиолетовой кукурузы, черники и черноплодной рябины (аронии).

На следующем этапе исследователи изучали противораковые свойства антоцианинов, полученных из различных продуктов. Оказалось, что пигменты антоцианины, содержавшиеся в редиске и черной моркови, замедляли рост раковых клеток на 50-80%. Еще большим эффектом обладали пигменты фиолетовой кукурузы и черноплодной рябины: они не только полностью останавливали рост рака, но и уничтожали примерно 20% раковых клеток, не влияя на здоровые клетки.

На третьем этапе эксперименты проводились на крысах, страдающих раком толстой кишки. В пищу грызунов ежедневно добавляли экстракты антоцианина, полученные из черники или черноплодной рябины. Выяснилось, что добавление этих веществ уменьшало симптомы развития раковой опухоли у крыс соответственно на 70% и 60%, по сравнению с контрольной группой.

Результаты исследования свидетельствуют, что пигменты антоцианины могут защищать от некоторых опухолей желудочно-кишечного тракта. Однако исследователи пока не готовы рекомендовать пациентам конкретные противораковые фрукты или овощи, сообщила Джусти.

По ее словам, в природе существует более 600 различных антоцианинов. Ученым еще предстоит выяснить, какое влияние оказывают на них ферменты пищеварительного тракта, и каким образом эти вещества усваиваются организмом человека, резюмировала Джусти.

Lenta.ru