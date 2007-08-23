Мадридские врачи будут напоминать пациентам об операциях с помощью sms

В одной из клиник Мадрида, где около 70 пациентов каждый месяц не приходят на операцию по забывчивости, решили напоминать больным о предстоящем хирургическом вмешательстве при помощи sms-сообщений, сообщает электронная газета Madridiario.

"Многие пациенты просто забывают дату своей операции и не приходят в больницу, хотя их время могло бы быть использовано для других пациентов и это позволило бы сократить лист ожидания больных, - отмечает издание со ссылкой на руководство столичной клиники Сан- Карлос.

В соответствии с системой набора sms, разработанной центром информатики Мадрида совместно с медучреждениями, пациенты будут автоматически получать сообщения с напоминанием о предстоящей операции за два дня до ее начала. Если пациент не сможет явиться в указанное время, его попросят предупредить персонал больницы.

При этом, как отмечает издание, в целях конфиденциальности в сообщениях не будет упоминаться личная информация о пациенте, за исключением его имени, чтобы избежать нежелательной утечки данных в случае ошибки с адресатом.

Корреспондент.net