Ивано-Франковщина и фонд Ахметова «Развитие Украины» подписали меморандум о борьбе с туберкулезом

Ивано-Франковская область и Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в реализации программы Фонда «Остановим туберкулез в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Документ подписали директор Фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ и главный врач областного фтизио-пульмонологического диспансера Любомир МАЛАФИЙ при участии председателя ОГА Михаила ВЫШИВАНЮКА.

А.ЗАБОЛОТНЫЙ напомнил, что этот проект финансируется при поддержке Глобального фонда борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. «Глобальный фонд поручил реализовать с максимальной эффективностью этот грант, - добавил А.ЗАБОЛОТНЫЙ. - Ивано-Франковская область в настоящее время занимает 12-е место по заболеваемости туберкулезом (показатель ниже среднего по Украине). Однако за последние 6 месяцев прошлого года показатели заболеваемости несколько возросли. Поэтому первое, что мы хотим сделать, это улучшить диагностику, контролировать заболеваемость, научить врачей и средний медицинский персонал и тому подобное. В целом, планируем вложить в реализацию этого проекта около одного миллиона долларов».

По его словам, «любые деньги не будут эффективно использованы, если на местах для этого нет ни политической воли, ни желания к действию».

«Такую готовность здесь мы видим, - отметил руководитель Фонда «Развитие Украины». – Подписанный меморандум – это не просто такое себе «письмо счастья». Здесь четко выписаны все шаги, выписаны обязательства сторон: что должна сделать область, и что - Фонд, и в какие сроки».

В свою очередь, губернатор М.ВЫШИВАНЮК заверил, что область свои обязательства выполнит полностью. «Все то, что подписано в этом документе, в области будет выполняться, можете не сомневаться», - отметил он. По его словам, главная задача, «чтобы своевременно выявить заболевание и оказать своевременную помощь больному».

Главный врач областного фтизио-пульмонологического диспансера Л.МАЛАФИЙ также сообщил, что новая диагностическая лаборатория, которую предоставит Фонд, сможет диагностировать туберкулез за 12-14 дней, а не до двух месяцев, как сейчас.