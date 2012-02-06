Количество жертв морозов в Украине увеличилось до 122

В Украине за период сильных морозов от переохлаждения умерли 122 человека.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По данным Министерства здравоохранения, за 8 дней в лечебные учреждения Украины с жалобами на обморожение или переохлаждение обратились 2036 человек. Из них 1591 были госпитализированы. Скончались в период сильных морозов 122, из них 12 – в больницах, 78 – обнаружили на улицах, еще 32 – в домах.