Пища с добавлением чеснока укрепляет семьи

Согласно исследованиям предпринятым Фондом исследований и лечения Вкуса и Запаха (Smell and Taste Treatment and Research Foundation) в Чикаго, употребление на ужин пищи с добавлением чеснока способствует гармонизации семейных отношений.

Автор статьи доктор Alan R. Hirsch утверждает, что приятные запахи улучшают настроение, поэтому употребление хлеба с чесноком на ужин подогревает теплые чувства у членов семьи, способствует развитию контактов и солидаризует взаимоотношения.

В ходе эксперимента 50 семей получили на обеда два идентичных обеда со спагетти, но один из них был с чесночным хлебом. Количество членов семьи достигало 12 человек (среднее количество 3,6). Исследователи регистрировали количество негативных и позитивных семейных контактов во время трехминутных перерывов в ходе обеда.

Как утверждает доктор Hirsch, вдыхание чесночных ароматов снижало количество негативных контаков на 22% и повышало количество позитивных контактов на 7.4%. Этот эффект был больше выражен среди пожилых членов семьи, у которых аромат чесночного хлеба взывал ностальгические переживания.

Таким образом, запах хлеба с чесноком повышает качество семейных отношений. Члены семьи, которые любили хлеб с чесноком были более позитивно настроены, менее критичны и допускали меньше негативных комментариев во время обеда.

Ученые не исключают, что торты, бисквиты, булочки и другие печеные продукты могут обладать подобным эффектом.

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