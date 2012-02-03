Украине обещают ослабление морозов

Завтра в Украине ожидается ослабление морозов.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 17-22°, на Волыни, в Ривненской и Луганской областях до 26°, днем 9-14°; в южных областях и на Закарпатье ночью 11-16°, днем 4-9°; в Крыму и на юге Одесской области ночью 6-11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, временами ожидается снег, местами метели, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях местами сильный снег.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, в южной части, Карпатах, а днем и в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в субботу температура ночью 17-22°, днем 9-14°. Временами снег, местами метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 10-12°.

