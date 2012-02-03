Морозы убили 101 украинца

В Украине в период сильных морозов умер 101 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По данным Министерства здравоохранения, за неделю в лечебные заведения Украины с жалобами на обморожение или переохлаждение обратились 1592 человека, из них 1248 были госпитализированы.

Умер в период сильных морозов 101, из них 11 – в больницах, 64 обнаружены на улицах, еще 26 – в домах. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

По состоянию на сегодняшний день функционируют 2940 пунктов обогрева. В ближайшее время планируется развернуть еще 113.

В течение 27 января – 3 февраля в пункты пришли более 53 тысяч граждан. За последние сутки – почти 11 тысяч.

