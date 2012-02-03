Сегодня в Украине побит температурный минимум

Температурный минимум этой зимы побит в Украине сегодня, 3 февраля, - сообщает "Корреспондент" со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В частности, в западных областях Украины столбик термометра опустился ниже 32 градусов мороза.

По данным Гидрометцентра, в Ивано-Франковске и Тернополе сегодня утром было -32,4 и -32,2 градуса соответственно. В Ровно сегодня утром была зафиксирована температура 31,4 градуса мороза.

При этом в Луцке, Чернигове, Черкассах температура воздуха опустилась ниже 29 градусов мороза. В Киеве в 8:00 было почти 27 градусов мороза, в Харькове - минус 24,6, во Львове - минус 28,1, в Донецке - минус 17,1.

Наиболее высокая температура среди областных центров была зафиксирована в Одессе - минус 14,4 градуса. При этом в Севастополе и Ялте сегодня утром - около 7 градусов мороза.

Вчера вечером, 2 февраля, сообщалось, что в связи со снижением температуры воздуха в Украине приостановлены занятия в 17 470 общеобразовательных учебных заведений. 3,6 миллионов школьников ушли на каникулы.

