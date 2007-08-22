”Подписаны Соглашения с Глобальным фондом о финансировании новой программы по противодействию ВИЧ/СПИД в Украине на 2007 – 2011гг.”

В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Подписаны Соглашения с Глобальным фондом о финансировании новой программы по противодействию ВИЧ/СПИД в Украине на 2007 – 2011 годы”. Участники: председатель Координационного совета ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» Владимир Жовтяк; исполнительный директор МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей Клепиков; председатель правления ВБФ «Коалиция ВИЧ-сервисных организаций» Наталия Пидлисная; порт-фолио менеджер проектов в Восточной Европе и Центральной Азии Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Андреас Тамберг; от Правительства Украины и Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа приглашен вице-премьер-министр Украины Дмитрий Табачник (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (044) 490-54-86, 8 (050) -3825178, e-mail: skala@aidsalliance.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.